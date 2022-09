Pixel Watch : Google triche pour faire croire à des bordures plus fines

La chaîne YouTube taïwanaise de Google a mis en ligne une vidéo promotionnelle de la Pixel Watch avec un écran plus grand, pour faire croire à des bordures plus fines.

La semaine prochaine, Google tiendra sa conférence annuelle Made by Google. L’occasion pour le constructeur de présenter ses nouveaux Pixel 7 et Pixel 7 Pro, mais aussi sa toute première montre connectée, la Google Pixel Watch.

Si la firme a déjà présenté la montre rapidement lors de la conférence Google I/O au printemps, c’est le 6 octobre que celle-ci sera lancée en bonne et due forme. Néanmoins, avant même la présentation de la Pixel Watch, Google a déjà commencé à pousser sa communication ces dernières semaines. Au travers de vidéos et de tweets, le constructeur a dévoilé en partie le design de la montre… mais pas de la même manière partout.

Comme le rapporte le site XDA Developers, un utilisateur de Reddit a remarqué que la communication de Google pouvait s’avérer trompeuse dans certaines de ses vidéos, notamment celles à destination du marché taïwanais.

Des bordures plus fines… grâce aux retouches

La chaîne YouTube taïwanaise de Google a mis en ligne une vidéo teaser quelque peu modifiée pour mettre en avant la Google Pixel Watch. Si les vidéos sont semblables de prime abord, on peut en fait apercevoir des caractères et des symboles qui semblent bien plus larges que sur la vidéo originelle mise en ligne par la chaîne Made by Google.

Image originale Image retouchée

Image originale Image retouchée

Image originale Image retouchée

Ces différences semblent laisser penser que l’écran de la Google Pixel Watch serait plus large qu’il ne l’est réellement. Si les premiers leaks pouvaient faire espérer que la montre profiterait d’un écran bord à bord qui se prolonge jusqu’aux courbures autour de l’écran, il n’en est rien. Lors de la conférence Google I/O, en mai dernier, Google a dévoilé quelques éléments de l’interface de sa Pixel Watch.

S’il peut-être compliqué d’imaginer la taille de l’affichage avec un fond d’écran noir, les éléments de l’interface mis en avant, que ce soit la navigation dans les menus ou les éléments déroulants, laissaient voir des bordures particulièrement larges. On est donc bien loin de ce à quoi nous ont habitués les Apple Watch de dernière génération ou les Galaxy Watch de Samsung.

Pour rappel, la Google Pixel Watch devrait être présentée officiellement le 6 octobre prochain à 16 heures, heure de Paris. La montre devrait être commercialisée à partir de 350 dollars et jusqu’à 400 dollars pour la déclinaison 4G. Elle devrait par ailleurs profiter de Wear OS 3 et d’un processeur Samsung.

