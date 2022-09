Pixel 7 : son prix et sa date de sortie dévoilés avant l’heure

Le prix en dollars du Pixel 7 ainsi que sa date de mise sur le marché ont été révélés par une fuite sur Amazon. Google a par ailleurs publié une vidéo du design du Pixel 7 Pro.

Entre Google qui présente ses produits en amont et les différentes fuites, il ne va plus rester grand-chose à présenter lors de la conférence de lancement des Pixel 7 et 7 Pro le 6 octobre prochain, où la Pixel Watch sera également dévoilée.

Récemment, le prix du Pixel 7 de base a été aperçu sur Amazon par le youtubeur Brandon Lee. Il s’agit d’un prix en dollars et, bonne nouvelle, ce serait le même que l’année dernière : 599 dollars.

Alors attention ! Certes, le prix en dollars n’a pas bougé, mais depuis que l’euro a dégringolé pour se retrouver au même niveau que le dollar, le prix des produits augmente parfois radicalement en Europe. Pour rappel, le Pixel 6 est vendu 650 euros en neuf. Il va sans doute falloir s’attendre à une hausse du tarif.

L’image nous confirme par ailleurs que les Pixel 7 seraient disponibles dans le commerce à partir du 13 octobre avec une date de précommande fixée au 6 octobre. Nous n’avons en revanche pas encore de détails sur le prix du Pixel 7 Pro.

Une vidéo promotionnelle

Comme pour mieux contrôler sa communication, parsemée de fuites en tout genre, Google a décidé de sortir en avance une vidéo de présentation du design du Pixel 7 Pro. La firme de Mountain View avait récemment présenté la Pixel Watch de la même manière.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

La vidéo se concentre avant tout sur le bloc photo arrière et ses courbes, l’écran bord à bord et les finitions de l’appareil.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.