Google Pixel Watch : découvrez la montre en avance avec cette vidéo officielle

Google ne veut pas laisser beaucoup de suspense lors de sa conférence du 6 octobre prochain. La firme de Mountain View a dévoilé le design de sa Pixel Watch en avance.

Après des années d’attentes et d’atermoiements, la Google Pixel Watch est enfin sur le point de sortir. Pour rappel, il s’agit d’une des fameuses arlésiennes à la Google dont la presse a fait ses choux blancs pendant des années. La présentation officielle de cette montre connectée n’est plus qu’à quelques encablures puisqu’elle interviendra le 6 octobre 2022, en même temps que les Pixel 7 et 7 Pro.

Mais comme pour gâcher la fête (c’est bien leur droit), Google a décidé de teaser, voire de dévoiler en avance la montre. Après une première vidéo où l’on aperçoit brièvement le produit, voici qu’une vidéo complète de 51 secondes (dont 30 secondes réelles où l’on aperçoit la montre) la présente sous toutes ses coutures. La voici ci-dessous :

Que retenir de cette vidéo ?

L’information la plus importante dans cette vidéo est sans aucun doute la confirmation de la présence d’un verre Gorilla Glass. Une bonne nouvelle pour sa durabilité.

Google présente également sept cadrans différents :

La Pixel Watch est révélée avant l’heure // Source : Google La Pixel Watch est révélée avant l’heure // Source : Google La Pixel Watch est révélée avant l’heure // Source : Google La Pixel Watch est révélée avant l’heure // Source : Google

La vidéo permet en outre de voir la montre portée par d’autres personnes que Sundar Pichai afin de bien se figurer son format. Ce dernier a l’air relativement compact, bien que marqué par une certaine épaisseur. Le format rond aide à accentuer l’impression de compacité, là où un format carré avec la même épaisseur donnerait davantage une impression de brique.

Tous les coloris sont présentés également, du boitier noir au rose doré, en passant par les bracelets jaunes, beiges, gris et noirs.

Pourquoi Google a choisi de dévoiler en avance sa montre ? Nous l’ignorons. On peut imaginer cependant que le géant de la Silicon Valley voudrait éviter des déceptions ou qu’une trop grande attente frappe son produit, un peu comme Carl Pei qui demandait à ce que la hype autour du Nothing phone (1) se calme un peu. On peut imaginer aussi qu’avec la multiplicité des potentiels de fuite à l’approche de l’annonce officielle d’un produit, Google ait voulu garder la main.

