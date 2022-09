Google Pixel Watch : elle se dévoile dans de nouvelles images officielles

Google a publié sur Twitter une nouvelle vidéo teasing relative à son événement du 6 octobre. On y aperçoit notamment les Pixel 7, les prochains Pixel Buds ainsi que la Pixel Watch.

Le 6 octobre prochain, Google va tenir une importante conférence – la Made by Google – où seront présentés sa nouvelle génération de téléphones, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, ainsi que des nouveaux écouteurs sans fil Pixel Buds. Mais surtout, le géant californien va introduire la toute première montre connectée de son histoire, connue sous le nom de Google Pixel Watch.

Cette Pixel Watch a fait l’objet d’un certain nombre de fuites et autres indiscrétions au cours des derniers mois. Sundar Pichai, le patron de Google, s’est même amusé à la porter à son poignet lors de la Vox Media Code Conference 2022, au nez et à la barbe des spectateurs. Plus récemment, un distributeur révélait un prix salé pour la version Wi-Fi/Bluetooth.

En cette fin de mois septembre, il est cette fois-ci question d’images officielles révélées par la firme de Mountain View elle-même. Afin de faire monter le suspens et piquer notre curiosité, le groupe américain a publié sur Twitter une vidéo teasing relative à son rendez-vous d’octobre.

The Google Pixel Collection. A world of help, built around you.

Join us live for #MadeByGoogle on October 6th at 10am ET.

Sign up for updates: https://t.co/SAeNERjMny pic.twitter.com/0D2WSKTTlv

— Made By Google (@madebygoogle) September 21, 2022