Hausse des prix des jeux Nintendo, appareil photo full frame accessible et arrivée de Tesla Vision – Tech’spresso

Les prix des jeux Nintendo pourraient augmenter

Alors que le prochain épisode de la saga Zelda, Tears of the Kingdom, fait déjà figure de jeu le plus attendu de l’année, Nintendo pourrait profiter de sa sortie pour augmenter substantiellement le prix de ses jeux. Chez les revendeurs, le tarif de ce nouvel épisode s’affiche d’ores et déjà à 69,99 dollars, contre 59,99 dollars pour les jeux Nintendo habituellement. Un prix qui pourrait être converti en France à 79,99 euros.

Canon annonce un appareil photo full frame à tarif raisonnable

Alors qu’on est surtout habitué à découvrir des appareils photo full frame — avec capteur 24 x 36 mm — à plus de 1500 euros, Canon a créé la surprise avec son EOS R8. Cet appareil photo hybride à objectif interchangeable est en effet lancé au prix de 1800 euros. À ce prix, il fait une petite concession, en ne proposant pas de capteur stabilisé, mais promet tout de même un capteur de 24,2 millions de pixels, une rafale efficace et un autofocus de dernière génération.

Tesla Vision commence son déploiement

Chose promise chose due. Tesla commence peu à peu à déployer un nouveau système de véhicules autonomes utilisant uniquement les caméras du véhicule, sans passer par les radars ou les capteurs à ultrasons. Plusieurs propriétaires de Tesla Model 3 ont ainsi découvert que leur véhicule permettait désormais un champ de vision à 360 degrés, particulièrement pratique pour le stationnement.

