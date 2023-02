Microsoft et Nvidia, écran du Galaxy S23 Ultra et meilleur smartphone en photo – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 22 février : Microsoft signe un accord avec Nvidia, le S23 Ultra a un très bon écran et on compare les meilleurs smartphones en photo. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Coup de maitre pour Nvidia : GeForce Now récupère les jeux Xbox et Activision Blizzard

Après Nintendo et Valve, c’est un nouveau partenariat qu’a conclu Microsoft dans le cadre de son projet de rachat d’Activision Blizzard. La firme américaine a en effet conclu un accord avec Nvidia, initialement opposé au rachat, dans le but d’ajouter les jeux Xbox PC au service de cloud gaming de la firme, GeForce NOW. Ce partenariat vise à rassurer sur les craintes de monopole de Microsoft en indiquant aux régulateurs que la firme reste ouverte à proposer ses jeux sur des services concurrents, y compris sur d’autres plateformes de cloud gaming que le Game Pass.

Seuls deux smartphones ont un meilleur écran que le Samsung Galaxy S23 Ultra selon DXOMARK

Non content de tester les appareils photo des smartphones, DXOMark évalue désormais la qualité de leur écran. Le Galaxy S23 Ultra est passé par là et le smartphone s’en tire avec les honneurs, parvenant à la troisième place du podium. Il est cependant distancé par deux autres modèles, les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

Galaxy S23 Ultra, iPhone 14 Pro, Pixel 7 Pro et OnePlus 11 : notre comparatif photo

Régulièrement, la rédaction de Frandroid teste les performances photo des smartphones les plus convaincants sur le marché. Alors que viennent de sortir les Galaxy S23 Ultra et OnePlus 9, nous avons décidé de les passer au banc d’essai afin de les comparer à deux autres références de la photo sur smartphone, le Pixel 7 Pro et l’iPhone 14 Pro. Des résultats à retrouver dans notre article dédié, mais également en vidéo.

