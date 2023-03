Erreur de com’ de Renault, gomme magique de Samsung et option Parking de Bosch – Tech’spresso

Vous n'avez pas pu suivre l'actualité tech' d'hier ? On vous résume les informations principales du mercredi 29 mars : la prochaine Renault Espace E-Tech est mal vendue, d'anciennes gammes de Samsung auront bientôt une nouvelle fonctionnalité et vous devrez payer cher pour ne jamais perdre votre vélo électrique. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La prochaine Renault Espace induit en erreur

Renault a présenté son prochain modèle Espace dit « E-Tech », s’éloignant du monospace familial pour devenir un SUV. Une 6e génération hybride qui est pourtant vendue comme une « voiture électrique sans recharge ». Un terme qui a du sens, mais qui pourrait aussi être une erreur de communication faisant douter les consommateurs.

Une gomme magique pour les anciens Galaxy S

Google et sa fonction Magic Eraser font des émules : après avoir intégré cette option permettant de facilement retirer un élément de ses photos sur les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra, le constructeur sud-coréen Samsung pourrait ajouter cette fonctionnalité à OneUI 5.1 pour les produits des gammes Galaxy S22, S21… et même S20. Une mise à jour qui serait même très proche…

Ne jamais perdre son vélo électrique a un prix

Étant l’un des principaux fournisseurs de batteries et moteurs pour vélo électrique, Bosch a mis à jour le système intelligent présent dans certains modèles de petites reines à assistance électrique. Via l’application eBike Flow, l’entreprise allemande vient même d’ajouter une option Parking pour retrouver facilement son vélo… mais qui vous coûtera cher.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.