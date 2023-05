Bêta 2 d’Android 14, Aiways dans la panade et Elon Musk lâche les rênes de Twitter – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 11 mai : Samsung n'est pas dans la bêta 2 d'Android 14, Aiways serait en grande difficulté et Elon Musk aurait trouvé un nouveau dirigeant pour Twitter. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Pourquoi Samsung n’est pas la liste de la bêta 2 d’Android 14 ?

Cela pourrait en interloquer plus d’un et plus d’une. Oui, Samsung n’apparaît pas dans la liste des marques de smartphones compatibles avec la bêta 2 d’Android 14. Et pourtant, il y a une raison bien simple à cela. Le constructeur coréen aurait en fait déjà commencé à adapter cette mise à jour à ses téléphones. Un temps d’avance sur la concurrence.

Aiways dans la tourmente

Implanté en Europe, le constructeur chinois de voitures électriques nommé Aiways rencontrerait de sérieuses difficultés financières. Tant et si bien que l’entreprise aurait temporairement suspendu l’ensemble de ses activités en Chine en raison de fonds insuffisants. Ses chiffres de ventes ne plaident pas vraiment en sa faveur : 2 600 véhicules en 2020, 2 824 sur les huit premiers mois de l’année 2022. Le mot famélique serait presque un euphémisme.

Elon Musk a trouvé le nouveau CEO de Twitter

Elon Musk a annoncé qu’il avait déniché le tout nouveau dirigeant de Twitter. Problème : nous ne connaissons pour le moment pas son identité. Mais selon les dernières rumeurs, la responsable de la publicité chez NBCUniversal, Linda Yaccarino, serait favorite pour le poste. Une information à prendre avec des pincettes, puisque d’autres sources contredisent ce bruit de couloir. Mise à jour : c’est confirmé, c’est bien Linda Yaccarino.

