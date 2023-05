Bêta 2 d’Android 14 : Samsung n’est pas dans la liste, et c’est tant mieux

Alors que Google a annoncé le 11 mai la sortie de la 2e bêta d'Android 14, une marque s'est fait remarquer par son absence de la liste des smartphones compatibles : Samsung. Mais si aucun produit du constructeur sud-coréen n’est compatible, c'est pour une bonne raison.

C’est une absence qui peut étonner les fans du Sud-Coréen. En parallèle de sa conférence annuelle Google I/O du 11 mai 2023, la multinationale a lancé officiellement la 2e bêta d’Android 14, la prochaine version majeure de son système d’exploitation.

Comme d’habitude, les smartphones Pixel de Google sont compatibles avec cette préversion, de même que plusieurs autres modèles de Xiaomi, Oppo, OnePlus et même Nothing… mais aucun produit de Samsung, 1er constructeur mondial de smartphones.

Samsung teste déjà Android 14

Samsung chercherait-il à retarder l’échéance et ne pas proposer Android 14 aussi vite que ses concurrents ? C’est plus compliqué que ça, affirme le média spécialisé SamMobile.

En effet, si Samsung ne s’est pas mêlé à la liste des constructeurs partenaires de la bêta 2 d’Android 14, c’est parce que la marque a déjà commencé à adapter cette mise à jour à ses smartphones.

Breaking..!!! OneUI 6 :: Galaxy S23 Series FIRST OneUI 6 test build spotted on server today.. BUILD :: S918BXXU1BWE2/S918BOXM1BWE2/S918BXXU1BWE2 Share this awesome news to everyone🥳🥳 #OneUI6#GalaxyS23Ultra#galaxys23series #GalaxyUpdates pic.twitter.com/8xFqI8nmXw — Tarun Vats (@tarunvats33) May 9, 2023

Le 9 mai dernier, un utilisateur de Twitter remarquait qu’une préversion de l’interface One UI 6.0 (basée sur Android 14) était actuellement testée en interne sur les Galaxy S23 Ultra, Z Fold 4 et Z Flip 4.

En attente d’une bêta plus stable

De même, SamMobile souligne que Samsung devrait malgré tout déployer une version bêta de cette interface « au quatrième trimestre de l’année », selon ses habitudes.

Rappelons également que les versions bêta d’Android mises à disposition par des constructeurs autres que Google dès le premier jour sont généralement « très simplifiées au niveau logiciel et dépourvues de la majorité des personnalisations de leur interface ». SamMobile cite l’exemple du Nothing phone (1) : s’il est bien compatible avec la bêta 2 d’Android 14, cette version empêche d’utiliser l’interface Glyph, les applications exclusives de Nothing et même le capteur d’empreinte digitale.

Dès lors, il vaut mieux attendre une préversion qui ajoute plus de fonctionnalités qu’elle n’en retire.

