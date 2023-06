La fin d’Orange Bank, des Pixel Fold déjà cassés et Google Wallet bientôt sans NFC – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 29 juin 2023 : Orange Bank va fermer, mais les comptes ne sont pas perdus, le Pixel Fold vient de sortir et plusieurs clients signalent des écrans cassés et Google Wallet va permettre de payer via un QR code. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Orange Bank, c’est la fin : ce qu’il va se passer pour les clients

Orange a décidé d’arrêter les frais avec sa branche Orange Bank : elle représentait 200 millions de pertes en 2022. Pourtant, la banque compte pas moins de 3,1 millions de clients et 700 salariés. Orange est entré en négociations avec BNP Paribas pour la reprise des comptes et une potentielle fusion avec Hello Bank. En attendant, les clients peuvent toujours clôturer leur compte et trouver une alternative à Orange Bank.

L’écran du Pixel Fold aurait des soucis de fiabilité

Sorti il y a deux jours, le Pixel Fold rencontre quelques désagréments au niveau de son écran interne. Plusieurs clients rapportent que leur écran est cassé, fissuré et que la charnière ne fonctionne plus très bien. D’autres ont même eu des rayures sur leur smartphone pliable. Google n’a pas lancé d’alerte ni de campagne de rappel.

Google Wallet : bientôt plus besoin de NFC pour payer avec son smartphone

Une nouveauté devrait faire son apparition sur Google Wallet dans les prochains mois : la possibilité de payer avec son smartphone, mais sans NFC. La méthode trouvée est toute simple : le commerçant génère un QR code que le client scanne avec son téléphone. C’est via sa carte bancaire enregistrée dans Google Wallet qu’on paye. Une fonction déployée dans un premier temps au Brésil, puisque là-bas, la majorité des smartphones vendus ne disposent pas de puce NFC.

