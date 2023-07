Mercedes casse le prix de ses voitures électriques, un vélo électrique à l’excellent rapport qualité / prix et iOS 17- Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 13 juillet 2023 : Mercedes qui réduit drastiquement le prix de ses voitures électriques, un nouveau vélo électrique doté d'un excellent rapport qualité / prix, et l'arrivée de la bêta publique d'iOS 17. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Mercedes casse le prix de ses voitures électriques

Plusieurs mois après Tesla, Mercedes se lance à son tour dans la guerre des prix lancée par le constructeur américain. La firme allemande revoit la gamme de ses EQA et EQB afin de proposer une nouvelle version plus abordable et éligible au bonus écologique de 5 000 euros. De quoi mieux concurrencer la Tesla Model Y avec une baisse de 17 000 euros.

Ce nouveau vélo électrique Tenways à l’excellent rapport qualité / prix est enfin disponible

Combinant suspensions, équipement complet, moteur central et transmission Enviolo, le Tenways Ago T affiche un tarif très attractif sur le marché du vélo électrique. À moins de 2 600 euros, il s’agit d’un rapport qualité / prix exceptionnel.

iOS 17 et iPadOS 17 : tout ce qu’il faut savoir avant d’installer la bêta publique

Plusieurs semaines après la WWDC, Apple a enfin publié la première bêta publique d’iOS 17 et d’iPadOS 17. À la différence des versions bêta pour développeurs, cette version est jugée suffisamment stable pour une utilisation quotidienne. Quant à la version finale, elle est toujours attendue pour cet automne.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.