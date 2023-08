Pixel 8 Pro chez Google, montre Garmin pour la sieste et retour des boutons chez Skoda – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 30 août : le Pixel 8 Pro déjà publié chez Google, une montre Garmin pour analyser son sommeil et de vrais boutons sur les prochaines voitures Skoda. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Oups, le Pixel 8 Pro apparait déjà sur le site de Google

Alors que la présentation des Pixel 8 et Pixel 8 Pro aura lieu le 4 octobre 2023, un des responsables Web du constructeur semble avoir été un peu rapide à la détente. Sur l’une des pages de son site dédié aux différents services Google, on pouvait en effet voir une photo d’un utilisateur, un Pixel 8 Pro à la main. La photo a depuis été retirée, mais cela tend à prouver que le smartphone est fin prêt à être dévoilé.

Venu 3 : Garmin lance une montre connectée conçue pour la santé, le sport et… la sieste

Si les montres Garmin sont particulièrement efficaces pour suivre l’entraînement sportif, elles manquaient notoirement d’un suivi du sommeil… durant les siestes. C’est désormais chose faite avec l’annonce des Garmin Venu 3 et Venu 3S qui embarquent également de nouveaux suivis d’exercice en fauteuil roulant ainsi qu’une mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque.

Volkswagen : Skoda signe enfin le grand retour des “vrais” boutons dans ses voitures

Alors que la plupart des constructeurs automobiles se débarrassent peu à peu des boutons physiques au profit d’interfaces et de surfaces tactiles, Skoda a décidé d’opérer un retour aux sources. Pour ses véhicules Superb et Kodiaq, la marque tchèque du groupe Volkswagen a opté pour un poste de conduite doté certes d’un grand écran, mais surtout de molettes paramétrables et rotatives.

