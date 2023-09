Apple Store en grève, 1200 km d’autonomie chez Toyota et appareil photo rétro chez Nikon – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 20 septembre : les Apple Store en grève demain, un véhicule Toyota avec 1200 km d'autonomie et un nouvel appareil photo au look rétro chez Nikon. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Les trois quarts des Apple Stores français seront en grève pendant la sortie de l’iPhone 15

Alors que les nouveaux iPhone seront disponibles à partir de demain, c’est justement la journée décidée par des représentants des salariés d’Apple pour se mettre en grève. Vendredi et samedi, les trois quarts des Apple Store seront en effet en grève afin de profiter du lancement pour donner de la visibilité à leurs revendications. Les délégués syndicaux reprochent notamment à la direction une mauvaise gestion du personnel et des revalorisations salariales trop faibles.

Les futures voitures électriques de Toyota font rêver, avec 1 200 km d’autonomie et une recharge éclair

L’un des principaux soucis des véhicules électriques est resté pendant longtemps leur autonomie. Néanmoins, les constructeurs ont fait de réels efforts et de plus en plus dépassent désormais les 1000 km. C’est le cas de la Toyota bZ4X annoncée en juin dernier. Sur le cycle européen WLTP, le véhicule sera capable de parcourir 1200 kilomètres avec une seule charge.

Nikon Zf : un appareil photo au look résolument rétro, mais aux performances haut de gamme

Après l’appareil photo Zfc à capteur APS-C, Nikon a décidé de décliner son look rétro sur un appareil photo doté d’un capteur plus large, au format 24 x 36 mm : le Nikon Zf. Cet appareil photo n’a pas que son look pour lui, puisqu’il a de quoi faire face aux autres appareils photo Nikon pour un prix relativement maintenu, aussi bien en photo qu’en vidéo.