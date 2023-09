Décoloration de l’iPhone 15 Pro, Fiat Topolino et Bosch sous enquête – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 22 septembre : l'iPhone 15 Pro peut légèrement se décolorer, on connaît le prix de la Fiat Topolino et Bosch fait l'objet d'une enquête. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

L’iPhone 15 Pro peut décolorer avec le temps

Plusieurs influenceurs ont partagé des images de leur iPhone 15 Pro et 15 Pro Max avec des traces de décoloration au niveau du nouveau cadre en titane, tout particulièrement autour des boutons. Et selon Apple, ce serait tout à fait normal. La firme à la pomme conseille même de mettre une coque pour contrecarrer ce phénomène.

Fiat Topolino : on connaît enfin son prix

La Fiat Topolino, une voiture électrique sans permis qui reprend la fiche technique de la Citroën Ami, révèle enfin son prix. Bonne nouvelle, ce dernier est relativement bas : 6000 euros pour son lancement, quand sa rivale française démarre à partir de 9190 euros. À n’en pas douter, le succès devrait être rendez-vous.

Bosch sous le coup d’une enquête

Le fournisseur allemand Bosch, réputé pour ses moteurs et batteries pour vélos électriques, fait l’objet d’une enquête menée par l’Autorité italienne de la concurrence. Le groupe d’outre-Rhin est accusé d’abus de position dominante. En cause : une suspicion d’incompatibilité entre les systèmes Bosch et l’ABS de l’entreprise Blubrake SpA.