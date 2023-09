On connaît enfin le prix de la magnifique Fiat Topolino sans permis, et c’est plutôt une bonne surprise

Quelques semaines après sa révélation officielle, la Fiat Topolino est enfin disponible à la commande en Italie. L'occasion d'en apprendre plus sur le prix de la citadine électrique, qui reprend la fiche technique de la Citroën Ami.

Il y a trois ans, Citroën levait le voile sur son Ami, une citadine électrique sans permis à très bas prix affichée à seulement 6 000 euros à son lancement. Le succès fut immédiat pour la petite auto, qui se décline également dans une version Buggy qui avait été écoulée en quelques minutes seulement. Et forcément, cela a donné des idées…

Un prix en hausse

Opel a voulu tenter le coup avec sa Rocks-e, suivie ensuite par Fiat, autre marque du groupe Stellantis depuis la fusion de PSA et FCA en 2021. La firme italienne a donc sauté sur l’occasion pour concevoir sa propre petite voiture sans permis, la Topolino, annoncée par une série de photos quelques semaines avant sa révélation. C’est ensuite au début du mois de juillet que la version définitive fut montrée.

Nous avions eu la chance de pouvoir la découvrir en avant-première et de monter à bord pour nous faire un premier avis plutôt positif. Mais à cette époque-là, le constructeur n’avait pas encore dévoilé le prix de cette petite auto, dont le look a été totalement revu par rapport à sa cousine tricolore. Quelques semaines plus tard, voilà que l’on en sait enfin un peu plus à ce sujet.

Le constructeur vient en effet de publier un communiqué détaillant la grille tarifaire de la citadine électrique, dont les commandes sont désormais ouvertes. Mais pour le moment, ce dernier ne donne pas le prix en achat comptant, et il faut se rendre sur le site de la marque pour en savoir plus. Ce dernier annonce un prix de 7 544 euros, à prendre cependant avec des pincettes.

Et pour cause, celui-ci s’entend une fois toutes les aides déduites, qui ne sont pas forcément les mêmes qu’en France. Le site Electrive indique un tarif de départ de 9 890 euros lorsque ces dernières ne sont pas encore prises en compte. Pour mémoire, la Citroën Ami démarre quant à elle à partir de 9 190 euros, un montant duquel il faut déduire un bonus écologique de 900 euros. Ce dernier pourrait d’ailleurs être revu à la hausse l’an prochain.

Une livraison pratique

Fiat préfère de son côté communiquer sur l’offre de location longue durée proposée pour sa Topolino. Les clients italiens pourront donc profiter du quadricycle léger à partir de 39 euros par mois. Attention, car le contrat se poursuit sur 48 mois, soit quatre ans et un apport de 2 582 euros est demandé par le constructeur. Une offre intéressante, bien que le kilométrage est limité à 20 000 kilomètres par an.

Ce qui ne devrait pas être trop contraignant, alors que la voiture reste avant tout destinée aux petits trajets en ville. Pour mémoire, la dotation de série inclut la teinte Verde Vita, les enjoliveurs vintage, le porte-bagage ainsi que les rétroviseurs chromés. À bord, la citadine est livrée avec un support pour smartphone et des tapis de sol, entre autres. À noter qu’elle se décline aussi en version décapotable.

Plusieurs options seront proposées, dont une douchette intégrée et un petit ventilateur, mais pour le moment les prix n’ont pas encore été communiqués. Il faut également savoir qu’il est possible que le montant qui sera affiché en France soit un peu plus élevé qu’en Italie, en raison de la fiscalité un peu différente. C’est aussi ce qui explique en partie pourquoi les voitures chinoises vendues chez nous coûtent plus cher.

Les premières livraisons sont prévues au mois de janvier, directement au domicile des clients, tandis que les commandes ouvriront en France d’ici à la fin de l’année. Pour mémoire, la Fiat Topolino embarque un moteur électrique de 8 chevaux et 44 Nm et est bridée à 45 km/h. Elle peut être conduite à partir de 14 ans sans permis. Sa batterie de 5,4 kWh se recharge quant à elle en moins de quatre heures sur une prise de 230 volts et affiche une autonomie de 75 kilomètres selon le cycle WMTC.