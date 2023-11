Bourde de Nvidia, 160 000 km en MG5 et le OnePlus 12 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 24 novembre : une sacrée bourde de Nvidia durant une visioconférence, le retour d'expérience d'un conducteur avec sa MG5 et le OnePlus 12 pourrait profiter d'un design en bois. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La bourde de Nvidia en visioconférence

Un employé de Nvidia, Mohammad Moniruzzaman, a accidentellement montré des documents confidentiels volés à son ancien employeur, Valeo, lors d’une visioconférence sur Microsoft Teams. Cet incident, survenu le 8 mars 2022, a conduit à des accusations de vol de documents confidentiels. Valeo a déposé une plainte en novembre 2023, et Nvidia pourrait subir des conséquences juridiques et financières importantes.

MG5 : 160 000 km et toujours au top

Un conducteur britannique a parcouru 160 000 km en deux ans avec sa MG5 électrique, partageant un bilan extrêmement positif. La batterie a perdu seulement 6 % de sa capacité, et la voiture a nécessité peu d’entretien, malgré une utilisation intensive. Ce témoignage souligne la fiabilité et la durabilité des véhicules électriques, même ceux de marques moins connues.

OnePlus 12 : vers un design en bois ?

Le OnePlus 12 pourrait se démarquer avec une finition en bois, selon les dernières rumeurs. Cette caractéristique unique rappellerait les débuts de la marque et pourrait séduire les fans de la première heure. Ce choix de design est une tentative de OnePlus pour se différencier dans un marché de smartphones de plus en plus concurrentiel.