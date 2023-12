L’hérésie de la voiture à hydrogène, Xiaomi HyperOS et WhatsApp en mode espion – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 8 décembre : un graphique montre à quel la voiture à hydrogène est une hérésie face à la voiture électrique, Xiaomi HyperOS se dévoile toujours plus et WhatsApp annonce l'arrivée des messages vocaux « à vue unique » . Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La voiture à hydrogène encore décrédibilisée à juste titre

Une infographie récente démontre l’inefficacité des véhicules à hydrogène comparés aux véhicules électriques. Les camions à hydrogène consomment trois fois plus d’énergie que les camions électriques pour parcourir la même distance, avec des émissions de CO2 nettement plus élevées. Bien que l’hydrogène offre une densité énergétique élevée, son faible rendement énergétique et sa production polluante le rendent moins viable que les solutions électriques, surtout avec les avancées dans la recharge rapide et les batteries solides.

Xiaomi HyperOS : de nouveaux éléments révélés

Xiaomi a dévoilé des informations supplémentaires sur HyperOS, son système d’exploitation à venir. HyperOS promet d’apporter des améliorations significatives et de nouvelles fonctionnalités, bien que les détails spécifiques restent encore à découvrir. Cela tombe bien, la marque chinoise en a révélé de nouveaux : Fusion Device Center, « nouveau » Centre de contrôles ou encore multitâche amélioré, toutes ces nouveautés sont à découvrir dans cet article.

WhatsApp ajoute les messages vocaux à écoute unique

Vous connaissiez déjà les images WhatsApp « à vue unique » ? Et bien le service de messagerie instantané va encore plus loin et applique désormais cette fonction à vue unique aux messages vocaux. Une fois que votre interlocuteur l’a écouté, il lui sera impossible de relancer une lecture. Ces enregistrements sont, comme les autres messages envoyés, chiffrés de bout en bout. Cette fonction sera déployée à l’ensemble des utilisateurs dans les prochains jours.