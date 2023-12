Ventes d’Apple Watch interdites, nouvelle Tesla Model Y en vue et nouveauté bienvenue pour Garmin – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 27 décembre : Apple lance un recours pour vendre à nouveau les Apple Watch, une version restylée de la Tesla Model Y serait pour bientôt et les montres Garmin profitent de la cartographie grâce à Komoot. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Arrêt des ventes des Apple Watch aux États-Unis, Apple s’efforce de renverser la situation

C’est dĂ©sormais confirmĂ©Â : depuis le 25 dĂ©cembre, Apple n’a plus le droit d’importer ses Apple Watch Series 9 et Ultra 2 aux États-Unis et donc de les vendre sur son site Internet ou en Apple Store. Alors que le constructeur indique travailler sur le terrain technique afin de proposer Ă nouveau ses montres sur le marchĂ© amĂ©ricain, il a Ă©galement fait appel de la dĂ©cision.

La nouvelle Tesla Model Y devrait bientĂ´t arriver, avec une mauvaise surprise pour la France

Selon les informations avancĂ©es par l’agence Bloomberg, Tesla travaillerait actuellement sur une version restylĂ©e de sa Tesla Model Y. Le lancement serait prĂ©vu pour le courant de l’annĂ©e 2024 et le vĂ©hicule serait produit dans la Gigafactory de Shanghai. NĂ©anmoins, une production en Chine signifierait nĂ©cessairement l’absence de bonus Ă©cologique en raison des nouvelles règles prĂ©vues pour l’an prochain.

Grâce à cette nouveauté, les montres et GPS Garmin sont encore plus pratiques pour vos sorties à vélo

Comme tous les constructeurs, Garmin segmente ses montres de sport notamment en ne proposant la cartographie que sur les modèles haut de gamme, qu’il s’agisse des Epix, des Fenix ou des Forerunner 9XX. Pour autant, grâce Ă une application Komoot disponible sur la boutique Garmin Connect IQ, il est dĂ©sormais possible d’en profiter sur toutes les montres du constructeur. Seule condition : il faudra payer un abonnement de 60 euros par an.