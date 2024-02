iPhone SE 4, l’alliance entre Samsung et LG et une trottinette électrique Acer – – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 9 février : l’iPhone SE 4 refait parler de lui, une grosse alliance entre Samsung et LG sur le terrain des téléviseurs et nouvelle trottinette électrique Acer tout-terrain Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

L’iPhone SE 4, comme un air d’iPhone 16 ?

Selon le leaker Majin Bu, l’iPhone SE 4, attendu en 2025, pourrait adopter le design de l’iPhone 16, qui n’a pas encore été dévoilé. Ce modèle conserverait les dimensions de l’iPhone XR, inclurait Dynamic Island et une unique caméra arrière, visant à offrir une option plus abordable tout en intégrant des éléments de design modernes. Des pincettes doivent néanmoins être prises face à ces hypothèses.

Samsung et LG, une alliance qui pourrait compliquer les choses

Samsung et LG ont formé une alliance pour les cinq prochaines années, mélangeant leurs technologies Oled et LCD dans leurs prochains téléviseurs. Cette collaboration, incluant des dalles W-Oled de LG et QD-Oled de Samsung, rend difficile pour les consommateurs de distinguer les modèles et nécessite une recherche approfondie pour comprendre les spécificités de chaque technologie.

Acer se lâche avec la Predator Extreme

Acer lance la Predator Extreme, une trottinette électrique au design agressif et unique, sans deck central mais avec des supports latéraux pour les pieds. Dotée de pneus crantés, d’une puissance de 960 W, et d’une double suspension, elle promet robustesse et polyvalence tout-terrain. Prévue pour le deuxième trimestre 2024 en Europe, la trottinette sera vendue à un prix conseillé de 1299 euros.

Ces résumés issus d’articles de la rédaction de Frandroid sont rédigés par l’IA (ChatGPT) et systématiquement relus par nos journalistes