Le Samsung Galaxy S24 moins rapide en Europe, nouvelle batterie pour les voitures Volkswagen et prix pour le Nothing Phone (2a) – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 14 février : Le Samsung Galaxy S24 à la peine en Europe, nouvelle batterie pour les voitures Volkswagen et prix pour le Nothing Phone (2a).

Le Samsung Galaxy S24 bien moins puissant en Europe

Samsung a malheureusement fait le choix de revenir sur des puces Exynos pour ses Galaxy S24 et S24 Plus vendus en Europe et en Inde. Plusieurs benchmarks ont pu Ă©valuer l’Ă©cart de performance avec la puce Qualcomm Snapdragon utilisĂ© en AmĂ©rique du Nord, et elle est Ă©norme.

Une nouvelle batterie Ă l’autonomie record pour Volkswagen

La sociĂ©tĂ© amĂ©ricaine 24M annonce une avancĂ©e significative dans la technologie des batteries Lithium-MĂ©tal, promettant une autonomie et une durĂ©e de vie jusque-lĂ inĂ©galĂ©e. Cette innovation suscite un grand intĂ©rĂŞt sur le marchĂ©, d’autant plus que Volkswagen, dĂ©tenteur de 25 % des parts de 24M, pourrait bĂ©nĂ©ficier de cette avancĂ©e pour ses futures voitures Ă©lectriques.

Le prix du Nothing Phone (2a) est une bonne surprise

RĂ©vĂ©lĂ© dans quelques semaines, le Nothing Phone (2a) a vu son tarif fuiter sur internet et il s’agirait d’une bonne nouvelle. Le smartphone proposera un rapport qualitĂ© / prix compĂ©titif comme les OnePlus ou encore les Pixel A, avec un prix qui ne devrait pas dĂ©passer les 400 euros.