Panne Instagram, Facebook et Messenger ; Google Maps et sa nouvelle fonction ; l’incendie Tesla – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 5 mars : une énorme panne pour Instagram, Facebook et Messenger ; la nouvelle fonctionnalité pratique de Google Maps ; l'incendie criminel dans l'usine Tesla de Berlin. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Panne Facebook, Instagram et Messenger : Meta a réparé ses services

Tous les services du groupe Meta ont subi une panne de plus d’une heure, ce mardi. Il n’était alors plus possible d’accéder à Facebook, Messenger et Instagram.

On connaît les auteurs de l’incendie volontaire de l’usine Tesla en Allemagne

Dans la matinée du 5 mars, l’usine européenne de Tesla, la Gigafactory, a été contrainte de stopper sa production suite à un incendie sur un pylône électrique à proximité du site. Cet incident a été revendiqué, dans la foulée, comme un acte de sabotage par un groupe d’extrême gauche allemand.

Google Maps : une nouvelle fonctionnalité qui va vite devenir indispensable

Google Maps ne cesse d’évoluer. Dernièrement, une nouvelle fonctionnalité en phase de test a été repérée : l’indication des entrées de bâtiments sur la carte.