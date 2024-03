Panne Facebook, Instagram et Messenger : les services de Meta sont inaccessibles

Tous les services du groupe Meta sont en panne : il n'est plus possible d'accéder à Facebook, Messenger et Instagram.

Voilà une panne dont le timing interroge. Depuis quelques minutes, ce mardi 5 mars, les principaux services de Meta sont inaccessibles. Il n’est plus possible d’accéder à Threads, Instagram, Messenger ou encore Facebook. Les applications n’arrivent plus à se connecter à nos comptes.

Facebook, Instagram et Messenger hors service

Impossible de comprendre d’où vient cette panne géante du numéro 1 des réseaux sociaux pour le moment. On suspecte un problème dans l’intégration de la nouvelle réglementation européenne (DMA), mais sans plus de preuves que le timing de la panne. En effet, la nouvelle réglementation entre en application cette semaine.

Si vous avez été déconnecté de Messenger, Instagram ou Facebook, pas d’inquiétude, la situation semble « normale », et il ne s’agit, a priori, pas d’un piratage. Il est actuellement impossible de récupérer un mot de passe ou d’activer la double authentification (2FA). Les applications vous indiquent que « Le mot de passe que vous avez entré est incorrect » ? C’est un bug et il va falloir attendre que tout rentre en ordre.

Dans tous les cas, il est encore possible d’accéder à Facebook et Instagram, à condition d’être déconnecté ou de surfer en navigation privée. On peut alors naviguer sur les deux réseaux sociaux, et consulter des pages et profils.

WhatsApp, de son côté, semble encore fonctionner. C’est le seul service Meta qui tient encore debout.

