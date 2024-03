Chargeur USB-C d’Ikea, l’Apple Watch et la DP2 d’Android 15 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 22 mars : Ikea a lancé un tout nouveau chargeur USB-C qui a de quoi faire pâlir la concurrence, Apple dit avoir essayé de rendre l'Apple Watch compatible avec Android, et la Developer Preview 2 d'Android 15 est sortie. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Ikea frappe fort sur l’échiquier des chargeurs USB-C

Ikea frappe fort dans l’univers des accessoires technologiques avec son chargeur USB-C SJÖSS de 45W, compatible avec une multitude d’appareils, dont les MacBook Air, smartphones Android, iPhone, et Nintendo Switch. À 10 euros, il offre un rapport qualité-prix inégalé, défiant des marques spécialisées comme Anker ou Ugreen.

Les Apple Watch et Android

Apple aurait tenté sans succès pendant trois ans de rendre l’Apple Watch compatible avec Android, en réponse aux accusations américaines de monopole sur le marché des des montres connectées. Cette initiative visait à ouvrir l’écosystème de l’Apple Watch à un public plus large, mais les efforts n’ont abouti à rien.

La Developer Preview 2 d’Android 15 est là : quelles nouveautés ?

La Developer Preview 2 d’Android 15 apporte dans sa besace quelques nouveautés telles que l’amélioration de la gestion des notifications et des connexions par satellite, des fonctionnalités enrichies pour la visualisation et l’interaction avec les fichiers PDF, et un support amélioré pour les smartphones pliants. Disponible sur les derniers modèles Pixel, cette mise à jour préfigure les prochaines évolutions de l’OS de Google.