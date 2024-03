Nouvelle Xbox Series X, One UI 6.1 et son poids faramineux et la voitures électrique Xiaomi – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 28 mars : des images d'une nouvelle Xbox Series X fuitent en ligne, le poids impressionnant de One UI 6.1 et la voiture électrique Xiaomi annoncée. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Une nouvelle Xbox Series X sans lecteur fuite en ligne

Des images d’une nouvelle Xbox Series X ont fuité en ligne. Cette « nouvelle » console arbore un nouveau coloris blanc et sera proposée sans lecteur de disque. Selon les dernières rumeurs, aucun changement ne serait pas prévu sur la fiche technique de la machine, si ce n’est un nouveau dissipateur. La console serait lancée au début de l’été.

Samsung n’a pas lésiné sur le poids de One UI 6.1

Samsung est en train de déployer la version 6.1 de son interface logicielle One UI. Celle-ci apporte notamment les fonctions Galaxy AI aux anciens smartphones et tablettes de la marque. Mais son poids pose question : avec plus de 3 Go à télécharger, elle pèse plus qu’Android 14 et One UI 6.0 ensembles. S’agissant d’une mise à jour majeure pour les anciens appareils Galaxy, ce n’est pas étonnant.

Xiaomi dévoile sa première voiture électrique

Elle était attendue de pied ferme : la première voiture électrique de Xiaomi a été dévoilée ce jeudi 28 mars en Chine après des mois de fuites et rumeurs. Sa grande force réside dans son autonomie, qui serait supérieure à une Tesla pour une tarification inférieure. La voiture sera lancée à un prix approchant les 28. 000 euros, mais ne sera (pour l’instant) disponible qu’en Chine.