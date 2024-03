Des images d’une nouvelle Xbox Series X blanche et sans lecteur fuitent en ligne

Une Xbox Series X sans lecteur serait bien prévue pour cet été avec une nouvelle robe blanche. Les projets de Microsoft semblent cependant avoir changé par rapport aux récentes fuites.

Microsoft serait bien en train de travailler sur un refresh de la Xbox Series X, un projet qu’on avait découvert lors de l’énorme fuite de septembre 2023 qui détaillait les nombreux projets de Xbox jusqu’en 2028.

La « nouvelle » console proposerait un nouveau coloris et ferait bien l’impasse sur son lecteur de disque avec des améliorations potentielles similaires à ce que nous a proposé la PS5 Slim à sa sortie. Mais nous sommes loin des promesses du projet « Brooklin ».

Une Xbox Series X blanche et digitale ?

Cette nouvelle fuite nous vient du leaker eXtas1s, spécialisé dans les sujets Xbox, qui arrive cette fois avec trois images de la console, authentifiées ensuite par le site The Verge. Celle-ci proposerait un nouveau coloris blanc similaire à la Xbox Series S et ressemblerait en tout point à la Xbox Series X actuelle.

Enfin, pas tout à fait, puisque cette nouvelle itération ferait l’impasse sur le lecteur de disque. Les projets de Microsoft mentionnaient à l’époque quelques améliorations fonctionnelles, comme le passage au WiFi 6E, au Bluetooth 5.2, un plus grand stockage de 2 To ainsi un stockage agrandi. La fuite du projet Brooklin de l’année dernière montrait une console à la forme cylindrique, ainsi qu’une nouvelle manette. Les projets de Microsoft auraient donc bien changé.

Ici, les informations de eXtas1s publié sur le site eXputer ne mentionnent pas de tels changements et évoquent seulement un nouveau dissipateur thermique ainsi qu’une nouvelle carte Nexus. Cette dernière sert notamment à la gestion des différents boutons et LED de la machine.

Sans son lecteur de disque, cette nouvelle Xbox Series X pourrait coûter entre 50 et 100 dollars moins cher et sortir au début de l’été, entre juin et juillet.