La voiture électrique aux 1 000 km d’autonomie ne sert à rien, une fonctionnalité très utile sur Android et les Tesla autonomes franchissent un cap – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 8 avril : le concepteur de la voiture électrique aux 1 000 km d'autonomie avoue qu'elle ne sert à rien, une fonctionnalité très utile arrive sur Android et la conduite autonome de Tesla semble enfin devenir intéressante.

La voiture électrique aux 1 000 km d’autonomie ne sert à rien d’après son concepteur

Si les 1 000 km d’autonomie semblent être un passage obligé pour les réfractaires à la voiture électrique, William Li, le patron de Nio (qui commercialise justement un modèle dépassant ce cap en conditions réelles, grâce à une batterie semi-solide), avoue que cela ne sert pas à grand-chose, mis à part comme un démonstrateur technologique. Retour à la réalité prévue prochainement, a priori.

Une fonctionnalité super pratique arrive sur Android

Vous avez sûrement déjà été dérangés par des appels inconnus, mais l’expérience pourrait bientôt être moins ennuyeuse. Des internautes ont ainsi découvert une fonction en test chez Google, baptisée Lookup. Elle aiderait les utilisateurs à retrouver l’origine de l’appel une fois celui-ci terminé, via une recherche internet automatisée. Une version stable semble être déjà disponible au Japon, et devrait arriver dans le reste du monde prochainement.

Les Tesla autonomes franchissent un cap

C’est un doux rêve d’Elon Musk : les Tesla intégralement autonomes. Pour y accéder, il faut avoir coché l’option FSD (pour Full Self Driving) et vivre aux Etats-Unis, mais qui était bloqué au stade « bêta » depuis trois ans et demi. Un stade qui vient d’être dépassé, passant désormais au « FSD supervisé ». De quoi (peut-être) espérer son arrivée en Europe, même si la législation ne semble pas l’entendre de cette oreille.