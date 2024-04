Samsung a un nouveau soucis de ligne verte, nouveau robot Boston Dynamics et le premier appstore iOS alternatif – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 18 avril : les smartphones Samsung ont encore un soucis de ligne verte, Boston Dynamics dévoile son nouveau robot et le premier magasin d'applications iOS alternatif. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Encore des soucis de « ligne verte » pour les smartphones Samsung

Les smartphones Samsung rencontrent à nouveau un problème de lignes vertes sur l’écran, principalement sur des modèles pré-2023 avec écrans OLED. Les origines logicielle et matérielle sont envisagées par les utilisateurs et le constructeur. À l’étranger, Samsung demande aux clients de payer pour remplacer l’écran, arguant que le problème n’est pas couvert par la garantie. Aucune plainte récente n’a été recensée en France pour le moment.

Le nouveau robot de Boston Dynamics

Boston Dynamics présente une nouvelle version électrique et intelligente de son robot Atlas, plus compacte et agile que les précédentes itérations. Alimenté par l’intelligence artificielle, il est destiné à libérer les humains des tâches dangereuses ou ennuyeuses. Hyundai sera son premier client partenaire, offrant un terrain d’essai pour explorer de nouvelles applications dans des environnements réels.

Notre test du premier magasin d’applications alternatif sur iOS

C’est fait, il existe enfin un appstore alternatif à Apple sur iOS, l’AltStore PAL sur iPhone. Surement le premier d’une longue lignée, ce magasin d’applications n’en est qu’à ses débuts (modestes) mais semble plein d’ambition. Nous avons pu en tester l’interface et le fonctionnement, et c’est prometteur.