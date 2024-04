La batterie solide pour voiture électrique est en avance, la Nintendo Switch 2 fuite et une fonction illégale des Tesla en Europe – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 29 avril : la batterie solide révolutionnaire pour voiture électrique arrive bientôt, la Nintendo Switch 2 fait parler d'elle et la conduite autonome de Tesla est en test en Europe. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La batterie solide révolutionnaire pour voitures électriques arrive

CATL, le leader mondial des batteries pour voiture électrique, a profité du China International Battery Fair (CIBF) pour annoncer le début de production de ses batteries solides dès 2027, dans des quantités très limitées au début. Les promesses donnent envie : recharges express, autonomies XXL et niveaux de sécurités jamais vus. À suivre.

On en sait plus sur la Nintendo Switch 2

Si la remplaçante de la Nintendo Switch ne devrait pas arriver avant 2025, elle commence à découvrir ses secrets. Plusieurs sources nous informent des premiers détails, comme des Joy-con à fixation magnétiques, des manettes de plus grandes taille, de même qu’un écran plus grand et de meilleure définition. Bonne nouvelle : la rétrocompatibilité de jeux (hors cartouches) et d’accessoires devrait être assurée avec la Switch actuelle.

Une fonction illégale de Tesla en test en Europe

Si la conduite autonome de Tesla, baptisée FSD (pour Full Self Driving), est légale aux États-Unis, elle ne l’est pas encore en Europe. Un changement serait-il dans l’air ? Toujours est-il qu’un consultant pour l’autorité des transports suédois a été invité par Tesla à venir tester le FSD sur routes ouvertes en Allemagne. Avec un résultat manifestement bluffant.