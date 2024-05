La vraie 5G chez Free, l’Autopilot de Tesla s’améliore et les premiers tests du Surface Laptop

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 22 mai : Free a obtenu gain de cause en justice sur son réseau 5G, Tesla simplifie son système de conduite autonome et on a les premiers tests du Surface Laptop. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Vraie ou fausse 5G chez Free ? La justice a tranché

Au lancement de ses premières offres 5G, Free avait crĂ©Ă© la polĂ©mique, Orange considĂ©rant que l’opĂ©rateur du groupe Iliad n’Ă©tait pas suffisamment prĂ©cis auprès de ses clients en ne mentionnant pas les dĂ©bits associĂ©s Ă son rĂ©seau 5G, le « plus grand » de France. Finalement, la justice a tranchĂ© cette semaine en donnant raison Ă Free.

Les voitures électriques Tesla deviennent plus agréables à « conduire » avec la suppression de cette contrainte

Tesla a dĂ©ployĂ© une mise Ă jour pour ses voitures Ă©lectriques permettant de profiter de la version 12.4 de son système de conduite autonome (FSD). Pour l’heure proposĂ©e uniquement aux États-Unis, cette mise Ă jour va permettre de profiter de l’Autopilot, mĂŞme sans avoir Ă poser les mains sur le volant. La nouvelle version du FSD s’appuie dĂ©sormais sur les camĂ©ras intĂ©rieures pour vĂ©rifier si l’utilisateur regarde bien la route.

MacBook Air vs Surface Laptop : ce premier test confirme nos craintes

Lors de l’annonce du processeur Snapdragon X Elite, Qualcomm n’a pas Ă©tĂ© avare en hyperboles concernant son processeur. Maintenant que les premiers PC Ă en ĂŞtre Ă©quipĂ©s ont Ă©tĂ© annoncĂ©s, un premier test permet de comparer les performances, la chauffe et l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique face Ă l’Apple M3. Et mĂŞme si la puce de Qualcomm est plutĂ´t bien lotie, le dĂ©tail rĂ©serve quelques surprises.