Un vote crucial pour Tesla, des données bancaires non sécurisées et une Galaxy Watch Ultra pas comme les autres

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 29 mai : un vote très attendu chez Tesla, un cheval de Troie dans des applications du Play Store et la Galaxy Watch certifiée aux États-Unis.

Tout comprendre au vote qui pourrait détruire Tesla

Le mois prochain, les actionnaires de Tesla vont devoir voter. Il leur sera en effet soumis la question de la rémunération du dirigeant de l’entreprise, Elon Musk, non pas pour ce qu’il prévoit de faire, mais pour son bilan à la tête de l’entreprise. Le plan soumis aux actionnaires prévoit une rémunération de 56 milliards de dollars et il devrait s’agir d’un vrai test pour le constructeur et pour Elon Musk qui pourrait alors être désavoué.

Vos données bancaires ne sont pas en sécurité avec ces applications Android

C’est une découverte plutôt inquiétante qu’ont faite des chercheurs en cybersécurité. Ils ont en effet découvert un malware qui pouvait être disponible dans 90 applications proposées au téléchargement sur le Play Store. Ce cheval de Troie ciblait notamment les données bancaires des utilisateurs afin de récupérer leurs données. Les applications ont depuis été retirées du Play Store.

Pourquoi la Galaxy Watch Ultra ne sera pas une montre connectée Samsung comme les autres

Désormais certifiée aux États-Unis, la prochaine montre haut de gamme de Samsung ne devrait pas être un modèle comme les autres. Contrairement aux Galaxy Watch 6 Classic et Galaxy Watch 5 Pro, la future Samsung Galaxy Watch Ultra ne devrait pas être associée au chiffre « 7 ». De quoi signifier qu’elle marquera les premiers pas d’une montre ultra haut de gamme chez Samsung.