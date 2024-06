Google lance son nouvel outil de notes en France, Apple révèle ses durées de mise à jour et nouveau smartphone chez Nothing – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 6 juin : l'outil de note intelligent de Google se lance en France, Apple forcé à révéler la durée de ses mises à jour et un nouveau téléphone pour Nothing. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Google lance NotebookLM en France, son nouvel outil de notes surpuissant

Google déploie NotebookLM en France, un outil de prise de notes franchement impressionnant présenté lors de la Google I/O. Disponible dans plus de 200 pays et en 35 langues, NotebookLM permet de rechercher efficacement dans divers documents grâce à l’IA. Idéal pour étudiants, chercheurs et journalistes, cet outil gratuit et sécurisé offre des résumés, FAQ et frises chronologiques basées sur documents et pages web intégrées par l’utilisateur.

Apple doit révéler la durée de mise à jour de ses smartphones

Apple est désormais contraint de divulguer la durée de maintenance logicielle de ses iPhone, révélant un support minimal de cinq ans pour l’iPhone 15 Pro Max. Ce chiffre est inférieur aux sept ans de mises à jour offerts par Samsung et Google depuis peu. Cette obligation découle d’une loi britannique, marquant un changement significatif dans la transparence des mises à jour d’Apple.

Nothing dévoile le CMF Phone 1, stylé et abordable

Nothing dévoile le CMF Phone 1, premier smartphone de sa sous-marque CMF. Avec un design pop, notamment en orange, ce modèle promet un excellent rapport qualité-prix. Bien que peu de détails soient disponibles, ce smartphone abordable vise à compléter l’écosystème Nothing dans toutes les gammes de prix. Aucune date de sortie ni prix exact n’ont été annoncés, mais des informations supplémentaires sont attendues prochainement.