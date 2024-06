L’annonce avancée des Pixel 9, le budget des jeux jamais lancés sur Steam et Volkswagen qui investit dans Rivian

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 26 juin : Google annonce la date de sa conférence Made by Google, une étude estime la valeur totale des jeux jamais lancés sur Steam et Volkswagen investit 5 milliards de dollars chez Rivian. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel Watch 3 : les prochains produits Google arriveront plus vite que prévu

Alors qu’on s’attendait à ce que Google tienne sa conférence dédiée aux Pixel 9, comme tous les ans, au début du mois d’octobre, il n’en sera rien. La firme a en effet annoncé qu’elle organisera sa conférence Made by Google dès le 13 août prochain, en plein milieu de l’été, avant donc l’annonce des prochains iPhone. Au programme, on s’attend notamment aux Pixel 9 et 9 Pro, mais aussi à un Pixel 9 Pro XL et aux montres Pixel Watch 3 et Pixel Watch 3 XL.

19 milliards de dollars de jeux non joués : voici comment vérifier votre « pile de la honte » sur Steam

Les joueurs Steam le savent, il peut être tentant d’acheter un jeu pour, finalement… ne jamais y jouer. Une étude menée par PCGamesN et SteamIDFinder a estimé le coût total de ces jeux, jamais lancés sur la plateforme, à 19 milliards de dollars. Un chiffre à nuancer cependant, puisqu’il ne tient compte que du prix actuel des jeux.

Volkswagen investit 5 milliards de dollars dans un tout jeune constructeur de voitures électriques

Pour accroître son expérience dans le domaine de l’électrique, Volkswagen a décidé d’investir un montant important au sein du constructeur américain Rivian. Avec ce chèque à 5 milliards de dollars, le groupe allemand espère notamment développer un nouveau système d’exploitation performant pour son système d’infodivertissement.