Voici la solution de Ford pour vendre une Fiesta 100% électrique abordable : « la plateforme la plus efficiente au monde »

Ford, comme de nombreux constructeurs, vit une transition douloureuse dans le domaine de la voiture électrique. La marque américaine ne se laisse pas faire et développe une nouvelle plateforme dédiée à des modèles plus abordables, et on en sait un peu plus à son sujet.

Ford Puma // Source : Ford

Ford s’est-il un peu trop avancé dans le domaine de la voiture électrique ? Possible, si on en croit les résultats catastrophiques de sa division dédiée et au retrait de l’objectif de devenir une marque 100 % électrique en Europe dès 2030.

Reste que la marque américaine n’a pas dit son dernier mot. Nous avions appris en février la mise en place d’une équipe en charge du développement d’une nouvelle plateforme dédiée à des voitures électriques plus compactes que la gamme actuelle, et nous avons quelques nouvelles à son sujet.

Des voitures plus petites et plus abordables en 2026

Le média britannique Autocar a ainsi pu s’entretenir avec Marin Gjaja, Chief Operating Officer de la division Model e, en charge des voitures électriques de Ford. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les plans ont bien changé.

Alors que Ford ne vendait que de gros modèles dans sa gamme électrique, avec le F-150 Lightning et la Mustang Mach-E, cette nouvelle plateforme doit permettre l’arrivée de modèles plus abordables, y compris par rapport au duo Explorer/Capri tout juste présenté ou même le futur Puma électrique à venir.

Ford Capri // Source : Ford

« Nous pensons que les voitures électriques seront de plus en plus petites au fil du temps », a-t-il ainsi prédit, avant d’ajouter : « C’est là qu’il y aura le plus de progression, car c’est le segment qui sera le plus sensible au coût du carburant ».

L’idée : concevoir « la plateforme la plus efficiente au monde » via une équipe dédiée de 300 personnes, menées par Alan Clarke, un ancien ingénieur Tesla. Et de livrer une date : le premier modèle basé sur cette plateforme sera d’abord lancé aux États-Unis « fin 2026 ou début 2027 », a déclaré M. Gjaja, avant une arrivée en Europe un peu plus tard.

« La clé pour nous est d’être abordable, différencié et rentable »

Une voiture dont on ne sait rien, si ce n’est que sa forme et sa taille seront « non conventionnelles » et qu’elle sera « différenciée » dans son segment, selon M. Gjaja.

Si Ford a depuis longtemps parlé de réduire la taille des batteries dans ses prochaines voitures électriques, le COO de la division Model e en dit plus, notamment via une bascule vers la chimie LFP (lithium-fer-phosphate) en lieu et place de l’actuelle NMC (nickel-manganèse-cobalt).

Ford Explorer // Source : Ford

« Il s’agit d’une technologie beaucoup plus abordable et très durable », a-t-il ajouté. « Vous économisez 20 à 30 dollars par kWh. Mais si vous êtes quelqu’un qui charge beaucoup, la batterie est beaucoup plus durable et peut supporter des cycles de fonctionnement probablement cinq fois plus importants. Ces batteries sont pratiquement indestructibles ». De sacrées louanges.

Notons enfin que, si ces futures voitures électriques devraient baisser en coûts, hors de question pour Ford de rester avec les marges actuelles – qui sont souvent faibles, voire inexistantes. Anna Lena Strigel, directrice des ventes et de la gestion de la marque Ford Model E en Europe, a ainsi déclaré que Ford disposera à l’avenir d’un « portefeuille de modèles plus petit et plus ciblé » et qu’il « ne se contentera pas de faire du volume ».

Moins de ventes, mais plus de marges : une recette par exemple déjà en cours dans le groupe Stellantis. Cette nouvelle approche et la nouvelle plateforme permettront-elles à Ford de survivre à l’arrivée des constructeurs chinois, sachant que les marques européennes fourbissent également leurs armes dans les secteurs des voitures électriques à 25 000 euros (Renault 5 E-Tech, Citroën ë-C3, Fiat Grande Panda, Volkswagen ID.2) mais aussi à 20 000 euros (Renault Twingo, Volkswagen ID.1) ? Réponse dans quelques années.