Une OnePlus Watch 3 à l’autonomie record, Nothing fait revivre Snake et une Toyota électrique prometteuse – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 5 décembre : Une OnePlus Watch 3 à l'autonomie record, Nothing fait revivre Snake et une Toyota électrique prometteuse.

Le suivi d’entraînement sur la OnePlus Watch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

OnePlus Watch 3 : une autonomie record attendue en 2025

La future OnePlus Watch 3, récemment certifiée par la FCC, promet une autonomie supérieure à celle de la OnePlus Watch 2R, élue meilleure montre connectée de 2024. Avec une batterie plus grande et un design plus fin, elle devrait améliorer en tous points les propositions de sa petite soeur. Son lancement est prévu pour 2025 et il s’agira à coup sûr d’une des montres connectées les plus attendue de l’année.

Nothing réinvente Snake sur l’écran d’accueil de ses smartphones

Nothing introduit un widget plutôt amusant pour ses smartphones, permettant de jouer à une version modernisée du classique jeu Snake directement depuis l’écran d’accueil. Développé en collaboration avec des membres de sa communauté, le jeu offre une expérience nostalgique avec des contrôles tactiles et des fonctionnalités telles que la mise en pause par double tap et l’affichage du meilleur score sur l’écran de veille.

Toyota dévoile un SUV électrique prometteur pour le marché chinois

Toyota annonce le bZ3C, un nouveau SUV électrique destiné au marché chinois, avec une autonomie allant jusqu’à 630 km selon la norme CLTC. Produit en collaboration avec FAW Toyota, ce modèle technologique arbore un design moderne et un intérieur épuré avec un écran de 15,6 pouces. Bien que son lancement en Europe ne soit pas prévu avant 2026, il marque une avancée significative dans l’offre électrique de Toyota.