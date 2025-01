Nouveau capteur pour la Galaxy Watch 8, une nouvelle Citroën électrique et Qi2 pour les Galaxy S25 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 23 janvier : nouveau capteur pour la Galaxy Watch 8, une nouvelle Citroën électrique et Qi2 pour les Galaxy S25. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Samsung pourrait intégrer un capteur innovant dans sa future Galaxy Watch 8, permettant d’analyser la composition nutritionnelle de votre alimentation. Une fonctionnalité qui offrirait aux utilisateurs un suivi précis de leur alimentation directement depuis leur poignet.

Citroën annonce une évolution majeure de son SUV électrique ë-C3 Aircross, prévue pour mi-2025. Cette nouvelle version sera équipée d’une batterie de 54 kWh, offrant une autonomie d’environ 400 km selon le cycle WLTP. Cette amélioration positionne le véhicule comme un concurrent direct de la Renault 4 E-Tech.

Les nouveaux Samsung Galaxy S25 ne disposent pas nativement de la technologie de charge sans fil Qi2. Toutefois, Samsung propose des coques magnétiques officielles permettant d’ajouter cette fonctionnalité. Ces accessoires offrent une solution pour les utilisateurs souhaitant bénéficier de la charge sans fil magnétique, similaire au MagSafe d’Apple, tout en maintenant un design épuré pour les smartphones du géant coréen.

Rejoignez-nous de 17 à 19h, un mercredi sur deux, pour l’émission UNLOCK produite par Frandroid et Numerama ! Actus tech, interviews, astuces et analyses… On se retrouve en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube !