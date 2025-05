Vente de SFR : prix de vente, repreneurs potentiels, cession totale ou partielle… Ce qu’il faut savoir sur le rachat de l’opérateur

La vente de SFR n’est plus qu’un secret de Polichinelle et les dernières informations de l’agence de presse Bloomberg révèlent que Patrick Drahi réfléchit bel et bien à céder l’opérateur au carré rouge. Plusieurs opérateurs et investisseurs se montrent intéressés.

Alors que tout n’était que rumeurs il y a encore quelques semaines, le caractère officiel de la vente de SFR n’a aujourd’hui plus rien de confidentiel. Les dernières révélations de l’agence de presse Bloomberg le confirment une fois de plus : Patrick Drahi est à la manœuvre pour céder totalement l’opérateur au carré rouge. De nouvelles informations sont mises au jour sur l’identité des repreneurs mais aussi les modalités de vente.

À lire aussi :

Avis SFR en 2025 : ce que l’on pense des offres de l’opérateur au carré rouge

Altice compte vendre plus de 50 % de SFR

Le scénario d’un retour à trois opérateurs en France semble acté. Selon les informations de Bloomberg, Patrick Drahi, via Altice France, compte vendre une participation majoritaire dans SFR. Concrètement, cela veut dire que le groupe cherche à vendre plus de 50 % du capital de SFR à un ou plusieurs repreneurs, sachant qu’il en possède aujourd’hui 55 %. Dans les prochains mois, SFR changera très certainement de propriétaire selon qui s’attribuera la plus grosse part du gâteau.

Toujours selon Bloomberg, cette opération pourrait valoriser SFR à hauteur de 30 milliards d’euros, dette comprise. La vente de l’opérateur au carré rouge permettrait au groupe Altice d’effacer une grosse partie de sa dette qui s’élève à plus de 60 milliards d’euros, mais au prix de la perte d’un de ses principaux actifs en France. Ces dernières semaines, les informations sur SFR ont été transmises à plusieurs acheteurs potentiels.

Les meilleures box internet Fibre RED box Fibre Débit jusqu’à 1 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 20.99€ /mois 39€ offerts Découvrir Fibre Freebox Pop S Débit jusqu’à 5 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 1 destinations 23.99€ /mois Découvrir Fibre Série Spéciale Livebox Fibre Débit jusqu’à 1 Gb/s 200 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 29.99€ /mois 49€ FMS offerts Découvrir Toutes les box internet

Plusieurs repreneurs en France et au Moyen-Orient

Plusieurs prétendants au rachat de SFR se sont déjà positionnés, c’est le cas de Bouygues Télécom et du Groupe iliad qui y voient chacun l’opportunité de rivaliser avec Orange. Mais il se trouve que ce dernier fait aussi partie des acquéreurs potentiels à l’instar d’opérateurs étrangers comme l’émirati Emirates Telecommunications Group et de fonds d’investissement. Certains sont intéressés par un rachat partiel, remettant sur la table le scénario d’une vente à la découpe.

Mais pour le moment, le processus n’en est encore qu’à un stade embryonnaire. Selon un porte-parole du groupe, rien ne serait acté avant une restructuration de la dette d’Altice France : « Altice se concentre sur la mise en œuvre de l’accord de dette, la vente d’actifs non stratégiques et la relance commerciale de SFR« . Rappelons que le groupe étudie également la cession de sa participation dans XpFibre, sa filiale spécialisée dans la construction et l’exploitation de réseaux fibre optique.

Les meilleurs forfaits pas chers RED Forfait

100 Go Appels illimités 100 Go en France 26 Go en Europe 6.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait 4G

Le petit 50 à 70 Go Appels illimités 50 Go – 70 Go en France 15 Go en Europe À partir de 4.99€ /mois Découvrir NRJ Mobile Forfait 4G

6 Go Appels illimités 6 Go en France 6 Go en Europe 2.99€ /mois SIM à 5€ Découvrir Tous les forfaits mobile pas chers