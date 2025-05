Des écouteurs Oppo à petit prix qui veulent rivaliser avec les grands

Oppo vient d’annoncer la disponibilité de ses nouveaux écouteurs Enco Buds3 Pro. Malgré leur nom « Pro », il s’agit de modèles d’entrée de gamme proposés à moins de 50 euros.

Oppo Enco Buds3 Pro // Source : Oppo

Avec les Enco Buds3 Pro, le constructeur mise sur trois piliers principaux pour se démarquer : une qualité audio renforcée par des composants surdimensionnés, une autonomie record certifiée par un organisme indépendant, et une robustesse adaptée à un usage intensif. L’idée est de toucher un public jeune et actif, recherchant des écouteurs capables de suivre un rythme de vie soutenu sans compromis sur la qualité sonore.

Pour aller plus loin

Écouteurs sans fil : les meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir en 2025

Un driver surdimensionné pour une qualité audio renforcée

Le choix technique le plus remarquable des Oppo Enco Buds3 Pro, c’est l’intégration d’un haut-parleur dynamique de 12,4 mm, une dimension inhabituelle pour des écouteurs dans ce segment de prix. On trouve effectivement plutôt des modèles qui proposent des transducteurs de 11 mm, bien que certains dispositifs sont encore plus généreux, notamment ceux les Xiaomi Redmi Buds 6 Active qui ont un diamètre de 14,2 mm.

Oppo Enco Buds3 Pro // Source : Oppo

Le but est d’obtenir une restitution importante des basses fréquences, avec un flux d’air optimisé et une énergie acoustique renforcée. En outre, le fabricant a également opté pour un revêtement en titane du diaphragme, visant à améliorer la rigidité et la précision des aigus. Un aimant néodyme N52 haute résistance complète cette configuration, amplifiant l’énergie sonore pour créer une expérience d’écoute plus immersive.

Selon Oppo, la réponse en fréquence des écouteurs s’étend de 20 Hz à 20 kHz, couvrant l’intégralité du spectre audible, tandis que la sensibilité de 114 dB (plus ou moins 3dB) veut garantir un niveau sonore suffisant, même avec des sources peu puissantes. Notez aussi que l’application HeyMelody, servant à gérer les écouteurs, autorise la personnalisation du rendu sonore grâce à un égaliseur 6 bandes et trois préréglages : Original, Bass Boost et Clear Vocals.

Une autonomie record certifiée par TÜV Rheinland

L’autonomie constitue l’autre argument majeur des Oppo Enco Buds3 Pro, avec une endurance annoncée de 54 heures en utilisation combinée écouteurs et étui de charge. Selon Oppo, les écouteurs seuls offrent jusqu’à 12 heures d’écoute continue en codec AAC à 50% du volume, une performance assez remarquable pour cette catégorie. En mode conversation, l’autonomie atteint 30 heures avec l’étui ou 7 heures sur les écouteurs uniquement.

Oppo Enco Buds3 Pro // Source : Oppo

En outre, la technologie de charge rapide Super Fast Charging permet de récupérer 4 heures d’autonomie avec seulement 10 minutes de charge, toujours d’après la marque. L’étui se recharge complètement en 120 minutes via son port USB Type-C, tandis que les écouteurs nécessitent 65 minutes pour atteindre 100% de leur capacité.

La certification TÜV Rheinland Battery Health garantit que la batterie conservera 80% de sa capacité initiale après 1000 cycles de charge, soit environ trois ans d’utilisation intensive.

Une large connectivité et des fonctionnalités avancées

Les Oppo Enco Buds3 Pro intègrent la dernière version du protocole Bluetooth 5.4, voulant assurer une transmission audio stable et économe en énergie sur une portée de 10 mètres. On peut compter sur une compatibilité avec les codecs AAC et SBC pour une qualité audio optimale avec la plupart des appareils du marché, qu’ils fonctionnent sous Android, iOS ou Windows.

La fonction multipoint permet de jumeler simultanément les écouteurs avec deux appareils différents, afin de faciliter le passage d’un smartphone à un ordinateur portable sans manipulation complexe. On peut également compter sur la compatibilité Google Fast Pair qui simplifie l’appairage initial sur les appareils Android, tandis que l’intégration de Google Assistant.

Oppo Enco Buds3 Pro // Source : Oppo

Notez que, pour les joueurs, la latence annoncée est de 94 ms de bout en bout pour une synchronisation optimale entre l’image et le son. Cette fonctionnalité s’active automatiquement sur les appareils Oppo et OnePlus, mais nécessite une activation manuelle sur les autres marques. Des contrôles tactiles personnalisables permettent de gérer la lecture, les appels et même la prise de photos à distance grâce à la fonction Double-Tap Camera Control, disponible sur les smartphones Oppo équipés de ColorOS 12.0 ou ultérieur.

Oppo Enco Buds3 Pro // Source : Oppo

Design ergonomique et résistance IP55

Oppo a conçu les Enco Buds3 Pro en privilégiant le confort d’utilisation prolongée, avec un poids de seulement 4,3 grammes par écouteur. Les écouteurs sont livrés avec trois embouts pour s’adapter à toutes les oreilles. La certification IP55 protège les écouteurs contre la poussière et les projections d’eau, autorisant leur utilisation lors d’activités sportives ou par temps pluvieux.

Disponibilité et prix des écouteurs Oppo Enco Buds3 Pro

Les nouveaux écouteurs Oppo Enco Buds3 Pro seront disponibles à partir du 2 juin pour un prix de 49,90 euros. Deux coloris sont proposés : Blanc glacé et Noir graphite. Ils viennent directement en concurrence des CMF By Nothing Buds 2.