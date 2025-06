Le navigateur de Samsung balance les noms de ses prochains smarpthones

Alors que les rumeurs vont bon train, la confirmation des noms des prochains smartphones pliables de Samsung nous vient d’une source aussi inattendue que fiable : son propre navigateur Internet.

Les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6, pour illustration // © Frandroid

Quand le plus grand leaker est la marque elle-même ! Samsung vient de commettre une gaffe qui a certainement fait sourire les chasseurs de scoops : les noms des prochains smartphones pliables de la marque ont été accidentellement confirmés par la firme.

La fuite vient de l’intérieur

L’indiscrétion a été repérée sur une page de la boutique d’apps de Samsung, le Galaxy Store. On y découvre une version précise du navigateur interne de la marque, le Samsung Internet Browser, avec la mention « pour Fold7 et Flip7 ». Voilà comment confirmer en un rien de temps la dénomination des futurs smartphones pliables de la marque.

Pas vraiment une surprise, mais…

Soyons honnêtes, personne ne s’attendait à ce que Samsung baptise ses prochains pliables Z Flip 26 ou Z Fold 26 pour suivre le revirement d’Apple cette année.

La suite logique « 7 » était une évidence pour tout le monde. Cependant, l’intérêt de cette fuite n’est pas le nom lui-même, mais le fait qu’il s’agisse de la toute première confirmation officielle venant directement de Samsung.

Et puis surtout, elle soulève un point intéressant. Pourquoi avoir fait une version spécifique pour les Galaxy Z de 2025 ? Tout bonnement parce qu’ils fonctionneront sous Android 16 avec One UI 8. D’ailleurs, l’application n’est pas visible depuis un smartphone Samsung sous Android 15. Il faut avoir installé la bêta de One UI 8 pour la voir apparaître dans les recherches. Galaxyclub.nl, à la source de l’info, indique qu’il est aussi possible d’accéder à cette page depuis un ordinateur.

Cette bourde officielle, bien qu’amusante, ne révèle malheureusement aucun autre détail technique sur les appareils. Il faudra encore patienter jusqu’à juillet prochain avant de connaître les spécifications, le design et les nouveautés que Samsung nous réserve.

En attendant, on peut toujours se rabattre sur tout ce que l’on sait déjà sur le Z Flip 7 et les rumeurs sur le Z Fold 7.