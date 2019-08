Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 8 août 2019 : le Galaxy Note 10 qui peut se transformer en console portable, l’écran du Google Pixel 4 et le Huawei Mate 30 se montre. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter FrAndroid.

Le Galaxy Note 10 se transforme en Nintendo Switch pour vos jeux PC

Le Samsung Galaxy Note 10 peut être transformé en une sorte de Nintendo Switch grâce à l’accessoire PlayGalaxy Link. Dans une vidéo, on peut voir comment ce dernier permet de streamer des jeux PC sur le smartphone.

Google Pixel 4 : écran 90 Hz et objectifs optionnels, la fiche technique se révèle

Une source dévoile une grande partie de la fiche technique des Google Pixel 4 et Pixel 4 XL. Outre les tailles d’écran et les capacités de batteries précises, on y apprend que les deux smartphones pourraient proposer des dalles ayant une fréquence de 90 Hz pour une meilleure fluidité.

Huawei Mate 30 : l’écran du smartphone apparaît en photo

Alors que la présentation du Huawei Mate 30 n’est pas attendue avant quelques mois encore, le smartphone aurait déjà été aperçu à Shanghai. On peut ainsi découvrir son écran en cours d’utilisation.