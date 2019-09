Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 2 septembre : Orange et Altice sont toujours en froid, la Tesla Model 3 devient vegan et le Sony Xperia 2 se montre avant l’heure. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter FrAndroid.

BFM TV, RMC Story : Orange prévient ses abonnés de la coupure à venir

Orange pourrait bientôt ne plus avoir le droit de diffuser les chaînes du groupe Altice (BFM TV, RMC Découverte et RMC Story) et prend les devants auprès des abonnés.

Tesla Model 3 : la voiture se débarrasse du cuir et devient vegan

Tesla a retravaillé sa Model 3 pour que l’intérieur n’utilise plus de cuir d’origine animal.

Le Sony Xperia 2 se montre sous tous les angles juste avant sa présentation

Alors qu’il devrait être officialisé dans quelques jours à l’IFA de Berlin, le Sony Xperia 2 apparaît déjà dans des rendus officiels dénichés par WinFuture.