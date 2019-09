Un exemplaire supposé du Google Pixel 4 XL est arrivé en prise en main sur un site malaisien, plus de trois semaines avant la conférence officielle de lancement.

Chez Google, ce n’est plus une fuite, c’est une inondation. Difficile de dire que l’on « attend » le dévoilement des smartphones Pixel 4 et Pixel 4 XL à la conférence dédiée du 15 octobre, quand à peu près tout ce que l’on peut savoir sur ces appareils circule déjà allègrement dans la presse.

Cette fois-ci, ce qui semble être un Pixel 4 XL en chair et en os a atterri dans les bureaux du site malaisien Nextrift, qui a pu en faire une prise en main. « Du moins, nous sommes presque certains que c’est le Pixel 4 XL », affirme le média pour marquer sa prudence. Il y a déjà eu des prises en main sur ce téléphone par le passé, mais celle-ci offre les plus belles images.

L’appareil pris en main est blanc, avec des bordures noires et un dos en verre. Le bouton d’allumage se démarque en orange. Le front du smartphone reste bien marqué pour un flagship, et il n’y a pas de prise jack.

Rien de nouveau sur la fiche technique : SoC Snapdragon 855, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage pour une batterie de 3 700 mAh, et un écran AMOLED de 6,23 pouces pour une définition de 3040 x 1440. Le système de reconnaissance faciale remplace comme prévu le lecteur d’empreinte. Côté logiciel, il reste quelques accrochages du fait que le software n’en est pas à sa version finalisée.