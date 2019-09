Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 25 septembre : la sortie de Mario Kart Tour sur Android, Orange qui permet à ses abonnés de tester son réseau 5G et Xiaomi qui dévoile le Redmi 8A. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter FrAndroid.

Voici où et comment télécharger Mario Kart Tour sur Android et iOS

Mario Kart Tour est là. En effet, le jeu est enfin disponible au téléchargement et après avoir été victime de son succès, il est désormais accessible. Voici comment le télécharger. Nous avons par ailleurs pu le prendre en main pour vous faire part de nos premières impressions de Mario Kart Tour. Enfin, les joueurs et joueuses belges peuvent également en profiter et on vous explique comment.

Abonnés Orange ou Sosh : voici comment tester le réseau 5G de l’opérateur

Orange va bientôt lancer son réseau 5G en France. L’opérateur demande à des abonnés volontaires de tester le réseau en avant-première.

Xiaomi Redmi 8A dévoilé : charge rapide USB-C et batterie de 5000 mAh

Xiaomi renouvelle ses smartphones entrée de gamme pour la fin d’année. C’est au tour du Redmi 8A d’être officialisé.

