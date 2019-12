Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 5 décembre : Orange programme la fin de l’ADSL, Microsoft prévoit deux Xbox en 2020 et l’annonce des Samsung Galaxy S10 Lite et Note 10 Lite se rapproche. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter FrAndroid.

Orange va arrêter ses forfaits ADSL à partir de 2023

Orange a entrepris une migration massive de son réseau vers la fibre optique dans le cadre de son plan pour 2025. Cela passe par l’arrêt de l’ADSL et du réseau cuivre.

Xbox Scarlett : Microsoft lancerait bien deux consoles next gen en 2020

D’après des sources fiables et concordantes, Microsoft travaillerait sur une seconde Xbox next gen pour son Project Scarlett. Elle serait moins puissante et moins chère.

Samsung Galaxy S10 Lite et Note 10 Lite : leur sortie se concrétise un peu plus

Les Samsung Galaxy A91 et Galaxy A81 ne devraient plus tarder à être officialisés. Il ont en effet reçu leur certification Bluetooth, signe d’une commercialisation proche, mais sous leurs autres noms : Galaxy S10 Lite et Galaxy Note 10 Lite.