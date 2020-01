Images officielles des Galaxy S20, limites de Huawei et màj des OnePlus 6/6T – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 24 janvier : les images officielles des Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra apparaissent en ligne, le gouvernement américain va imposer de nouvelles limites à Huawei et les OnePlus 6 et 6T reçoivent une mise à jour importante. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à vous inscrire à la newsletter FrAndroid.

Samsung Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra : les images officielles fuitent dans la presse

Le journaliste Roland Quandt a pu obtenir des images presse des trois modèles de Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus et Galaxy S20 Ultra. Elles confirment ce que l’on savait déjà sur les trois smartphones.

OnePlus 6 / 6T : problèmes de chauffe, déconnexions… une mise à jour corrige les défauts

Lors du déploiement d’OxygenOS 10 pour les OnePlus 6 et OnePlus 6T, le constructeur avait laissé passer plusieurs bugs. Désormais, une mise à jour en cours de déploiement vient les corriger.

Huawei : de nouvelles limites vont bientôt être imposées par les Etats-Unis

Pas de trêve hivernale pour Huawei face à l’Amérique du Nord. Le gouvernement Trump en la personne du secrétaire du Commerce Wilbur Ross a confirmé l’intention d’appliquer de nouvelles règles aux fournisseurs de la marque chinoise. Du même temps, le constructeur a reçu le soutien d’Orange en Europe.