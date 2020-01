OnePlus 6 / 6T : problèmes de chauffe, déconnexions… une mise à jour corrige les défauts

Lors du déploiement d'OxygenOS 10 pour les OnePlus 6 et OnePlus 6T, le constructeur avait laissé passer plusieurs bugs. Désormais, une mise à jour en cours de déploiement vient les corriger.

Plus d’un an après leur lancement, OnePlus continue à suivre ses deux smartphones lancés en 2018, les OnePlus 6 et 6T. Le constructeur a annoncé ce jeudi le déploiement de la version 10.3.1 d’OxygenOS. Une mise à jour dont le déploiement a débuté pour les OnePlus 6 et OnePlus 6T et qui vise notamment à intégrer le patch de sécurité de décembre 2019. Néanmoins, cette mise à jour permet également au constructeur de corriger de nombreux bugs.

Comme le rapporte le site XDA Developers, cette mise à jour fait suite aux soucis rencontrés par les utilisateurs de ces deux smartphones après le passage à Android 10 via OxygenOS 10.

Six corrections de bugs en plus du patch de sécurité

Voici donc la liste des modifications apportées par cette mise à jour pour les OnePlus 6 et 6T, traduite par nos soins :

Système : Correction du problème avec un écran noir apparaissant après avoir déverrouillé l’appareil avec l’empreinte digitale Correction du problème avec le logo d’animation au redémarrage de l’appareil Correction du problème avec la chauffe de l’appareil pendant la recharge Correction des déconnexions aléatoires avec le point de connexion en 5 GHz Amélioration de la stabilité du système et correction de bugs généraux Mise à jour vers le patch de sécurité de décembre 2019

Appareil photo : Optimisation du temps de prévisualisation d’image dans le mode Pro Correction du problème de crash de l’appareil photo

Galerie : Correction du problème avec les vidéos et les images qui ne s’affichaient pas dans la galerie



La mise à jour est en cours de déploiement pour les OnePlus 6 et OnePlus 6T. Néanmoins, elle se fera progressivement dans le cours des prochains jours, il vous faudra donc patienter pour l’installer. Pour tenter d’accélérer le processus, vous pouvez toujours vous tourner vers Oxygen Updater.