Prix des TV 8K, la fragilité du Galaxy Z Flip et les réactions sur Google Messages – Tech’spresso

Si vous n’avez pas suivi l’actualité hier, voici un condensé des actualités qu’il ne fallait absolument pas rater le 17 février 2020.

Le prix de la gamme 2020 de TV Samsung 8K

À l’occasion du Samsung Forum 2020, le géant coréen a révéler le prix de certains téléviseurs déjà annoncés au CES en janvier dernier. Comptez donc entre 3000 et 12 000 euros pour les Q800T et Q950TS.

Notez au passage que nous avons eu l’occasion de voir MultiView en action et que cette fonctionnalité est peut-être la plus grande avancée logicielles sur le marché des téléviseurs depuis très longtemps.

Le Galaxy Z Flip est… fragile

Le revêtement « en verre ultra fin » du Samsung Galaxy Z Flip laissait présager une solidité plus importante que sur le Galaxy Fold. Pourtant, les premières tortures du second smartphone pliable de Samsung ont révélé que l’écran était aussi résistant aux rayures que… du plastique. Et pour cause, puisque la couche en contact avec l’air libre est bien du plastique.

Google Messages s’inspire de Facebook Messenger

En fouinant dans le code de la nouvelle version bêta de Google Messages, 9to5Google a découvert que l’application de SMS pourrait bientôt s’agrémenter d’un système de réaction aux messages sous forme d’émojis. C’est là une fonctionnalité que l’on connait déjà sur Facebook Messenger. Au total, ce sont 7 émotions différentes qui devraient pouvoir être exprimées de la sorte.

