Disney Plus intégré chez Canal Plus, nouvelle rubrique Netflix et nouvelle interface Xbox One – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 25 février : l'intégration de Disney Plus sur Canal Plus, une nouvelle rubrique des contenus populaires chez Netflix et une interface plus claire pour la Xbox.

Disney+ sera gratuit en France pour certains abonnés Canal+

Alors que le lancement de Disney Plus en France est attendu pour dans quelques jours, le groupe Canal Plus a indiqué que le service de VOD de Disney sera intégré directement à son offre Cine Series.

Netflix : retrouvez le TOP 10 des films et séries dans votre région

Netflix a lancé une nouvelle rubrique sur son interface. Celle-ci vous permet de découvrir quels sont les films et séries les plus populaires dans votre pays, afin d’être certain de ne pas louper le train en marche.

Xbox One : généreusement repensée, la nouvelle interface arrive sur votre console

À moins d’un an de sa nouvelle génération de console, Microsoft a commencé à déployer une nouvelle interface pour les Xbox One , Xbox One S et Xbox One X. Cette nouvelle interface se veut notamment bien plus claire avec une navigation simplifiée.