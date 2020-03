Rétrocompatibilité de la PS5, annonce du Redmi Note 9S et pétition contre les Samsung Exynos – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 23 mars : Sony étend la rétrocompatibilité de la PS5, Xiaomi dévoile le Redmi Note 9S et une pétition s'attaque aux puces Exynos de Samsung. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

PS5 : rétropédalage sur la rétrocompatibilité PS4

La semaine dernière, Sony dévoilait en détail l’architecture de sa prochaine console de salon, la PlayStation 5. Le constructeur indiquait alors que sa PS5 serait capable de faire tourner les 100 jeux vidéo les plus populaires de la PlayStation 4 grâce à une rétrocompatibilité.

Néanmoins, il semble que Sony veuille en fait aller plus loin. Le constructeur japonais a précisé depuis qu’il ne comptait pas s’arrêter à 100 jeux et qu’une majorité des 4000 jeux de la PS4 seraient en fait accessibles directement depuis la PlayStation 5.

Redmi Note 9S : Xiaomi dévoile son nouveau best-seller dans le monde entier

Quelques semaines après l’annonce des Redmi Note 9 Pro et Redmi Note 9 Pro Max, le constructeur chinois a finalement présenté ce lundi un troisième smartphone de la gamme, le Xiaomi Redmi Note 9S. Un smartphone qui reprend en grande partie le design des deux versions Pro, mais avec une fiche technique plus réduite, ainsi qu’un prix bien plus accessible.

Le Xiaomi Redmi Note 9S sera lancé dès le 7 avril à partir de 230 euros.

Samsung : une pétition veut mettre un terme au règne des puces Exynos

Cela fait plusieurs années que Samsung propose dans le monde différentes versions de ses smartphones haut de gamme. Pour certains, le Samsung Galaxy S20 a été la goutte de trop. Une pétition a été lancée en ligne pour demander au constructeur coréen de revoir sa stratégie et de ne plus proposer que des appareils équipés des puces Snapdragon de Qualcomm.

Il faut dire que face au Snapdragon 865, l’Exynos 990 intégré sur les Galaxy S20 en Europe fait pâle figure.

