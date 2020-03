Nouvelle attestation, YouTube en 480p et Samsung OneUI 2.1 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 25 mars : la nouvelle attestation pour aller faire ses courses pendant le confinement, le passage de YouTube en 480p par défaut à l'échelle mondiale et l'arrivée de One UI 2.1 sur les Galaxy S10. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

8e jour de confinement. Votre pouce commence à vous faire mal à force de faire défiler votre flux Twitter ou Instagram et vous approchez doucement de la fin de Netflix après avoir regardé non-stop tous les programmes que l’application vous proposait. Nous avons de quoi vous occuper quelques minutes supplémentaires avec le récapitulatif des meilleures actualités de la Tech du mercredi 25 mars.

La nouvelle attestation de déplacement est disponible au téléchargement

Pour sortir, vous avez besoin d’une attestation de sortie dérogatoire. Et comme ce n’était pas déjà assez confus comme cela, le gouvernement a décidé d’en changer et d’en imposer une nouvelle. La première bonne nouvelle c’est qu’elle est toujours aussi facile à télécharger et à imprimer, et la deuxième c’est que de nouveaux formats sont disponibles.

YouTube passe en 480p par défaut… partout

On savait que YouTube passait en 480p en France afin d’éviter de congestionner le réseau à une période où de nombreuses personnes ont besoin d’internet. Cette bonne pratique a désormais été étendue au monde entier pour les 30 prochains jours. Il semblerait néanmoins que cela ait donné des idées aux équipes techniques qui auraient pour intention de recycler leur code et de permettre aux utilisateurs de choisir la qualité par défaut de l’application.

L’interface des Galaxy s20 arrive sur les S10 et Note 10

Le déploiement de One UI 2.1 a débuté sur les Galaxy S10 et Note 10. L’interface des Galaxy S20 arrive donc sur la génération précédente avec quelques nouveautés en photo, en vidéo ou encore sur le partage rapide. On attend maintenant que cette mise à jour se généralise aux autres smartphones de la marque, comme les Galaxy A.