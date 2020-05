LG Velvet officialisé, nouvelles dates pour Android 11 et mise à jour de Google Authenticator – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 07 mai : le LG Velvet présenté officiellement, de nouvelles dates d'ici la sortie d'Android 11 et une mise à jour de Google Authenticator. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Le LG Velvet officiellement dévoilé : voici son prix et ses caractéristiques

Suite à plusieurs semaines passées à dévoiler le design et les caractéristiques de son nouveau smartphone, LG a finalement officialisé ce jeudi son Velvet, un smartphone équipé d’une puce Snapdragon 765G, compatible avec le stylet et doté d’un design particulièrement soigné notamment pour le module photo au dos. Pour l’heure, il n’est cependant annoncé qu’en Corée du Sud.

Android 11 : les nouvelles dates à retenir avant le déploiement final

Après avoir annoncé une conférence en direct sur Internet le 3 juin pour présenter les nouveautés de la bêta d’Android 11, Google a finalement revu le planning pour la sortie de cette nouvelle itération de son système mobile. Une autre developer preview a par ailleurs été publiée avec quelques nouveautés au passage.

Google Authenticator : enfin une mise à jour qui apporte la sauvegarde de vos comptes

Cela faisait des années que Google n’avait pas mis à jour Authenticator, son application de double authentification. C’est désormais chose faite et la firme a vu les choses en grand. En plus de proposer une nouvelle interface bien plus accueillante, Google Authenticator permet désormais d’exporter son compte vers un autre appareil.